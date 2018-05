'13 Reasons Why' - seizoen 2: het vervolg op een afgerond verhaal

Vanaf 18 mei op Netflix

SERIE Het eerste woord dat in je opkomt bij ‘13 Reasons Why’, is controversieel. Dat de makers op het einde van het eerste seizoen zo expliciet toonden hoe Hannah Baker zich het leven benam, leverde ze bakken kritiek op. Over het algemeen terecht, al was het jammer dat de manier waarop de serie thema’s als pesterijen, slutshaming en grensoverschrijdend gedrag onder tieners aankaartte daardoor wat ondergesneeuwd raakte. Het tweede woord dat in je opkomt is afgerond: als er vorig jaar één reeks was die in dat ene seizoen alles leek te hebben verteld wat er te vertellen viel, dan wel ‘13 Reasons Why’. Door het gigantische succes kon Netflix echter niet aan de verleiding weerstaan om een tweede seizoen te bestellen. Veel is daarover nog niet gekend, behalve dat Clay en co. een doofpotoperatie op het spoor komen, waarin iemand de reputatie van Hannahs school Liberty High wil beschermen. Doofpotoperaties? Samenzweringen? We houden ons hart vast.