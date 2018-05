Eén van de leukste titels die de laatste maanden op Netflix verscheen, is ongetwijfeld ‘Timeless’: een serie die een uitgekauwd cliché als tijdreizen toch iets entertainends wist te geven. In Amerika viel de reeks zowel bij het publiek als bij de critici in de smaak. Groot was dan ook de verbazing bij hoofdrolspeelster Abigail Spencer toen NBC aankondigde dat de reeks na het eerste seizoen zou worden stopgezet.