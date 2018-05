'The Magicians' - seizoen 3: Harry Potter met serieuze problemen

Nu op Play More

SERIE Fantasyliefhebbers die hun series liefst niet te puberaal of voorspelbaar hebben, moeten deze op een trilogie van Lev Grossman gebaseerde reeks eens proberen. Het hoofdpersonage, Quentin Coldwater, is een jonge twintiger die de kans krijgt om zijn magische krachten aan te scherpen op het prestigieuze Brakebills College in New York. Daar houden alle vergelijkingen met Harry Potter echter meteen op: de toon is een stuk donkerder, en omdat de personages ouder zijn dan Potter en co. worstelen ze ook met serieuzere problemen. In een serie als deze verwacht je bijvoorbeeld niet meteen thema’s als depressie, kindermisbruik en verkrachting. U krijgt er bovendien nog uitstapjes naar een intrigerende Narnia-achtige parallelwereld bovenop. Weird, maar verrassend goed.