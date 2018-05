'Molly's Game': de memoires van een pokerkoningin

Vanaf 16 mei op Proximus en Telenet

FILM Tussen 2004 en 2013 runde Molly Bloom zowat de exclusiefste pokerwedstrijden ter wereld en mocht ze filmsterren als Leonardo DiCaprio en Ben Affleck regelmatige spelers aan haar tafel noemen. Bloom was livin’ the dream. Tot ze gearresteerd werd en een gevangenisstraf van tien jaar riskeerde. Dat het smeuïge boek over haar avonturen verfilmd zou worden, lag voor de hand. Maar dat meester-scenarist Aaron Sorkin er zijn regiedebuut van zou maken en dat Bloom zelf gespeeld zou worden door Jessica Chastain, mag puur geluk genoemd worden. Voor Bloom, én voor de kijkers.