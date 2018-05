'Amour': Haneke geeft criticasters lik op stuk met teder drama

Nu op Netflix

FILM Als er de laatste jaren een filmmaker was die onvervaard de donkerste krochten van de menselijke psyche heeft bezocht, dan is het wel Michael Haneke. Criticasters beweren dat de Oostenrijkse cineast daar meestal al te klinisch bij te werk gaat, maar met ‘Amour’ geeft hij hun lik op stuk. Ja, de stijl van dit tedere drama over een bejaard koppel van wie de vrouw na een beroerte verlamd raakt, is afstandelijk, maar de emotionele impact is ongezien. Het leverde Haneke zijn tweede Gouden Palm op in Cannes en actrice Emmanuelle Riva werd op haar 85ste de oudste Oscar-genomineerde ooit.