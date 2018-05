'Only God Forgives': Bizarre wraaktragedie in een bloederig Bangkok

Nu op Netflix

FILM Van ‘je houdt best gewoon je ogen dicht’ tot ‘briljant, macaber en ultragewelddadig’. Net zoals bij de andere films van Nicolas Winding Refn (‘Drive’, ‘The Neon Demon’) zijn de meningen verdeeld over ‘Only God Forgives’. Waar de ene slimme en puur visuele cinema ontwaart, ziet de andere slechts hol existentieel gelul. Met deze bizarre wraaktragedie waarin Ryan Gosling door een bloederig Bangkok dwaalt, bewijst de Deense relnicht Refn in elk geval opnieuw dat hij er een hoogst eigen stijl op nahoudt. De muziek is van ex-Red Hot Chili Peppers- en Captain Beefheart-drummer Cliff Martinez.