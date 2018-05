Keanu Reeves had er bijna een decennium aan flops opzitten (ooit ‘The Day the Earth Stood Still’ gezien?) toen hij in 2014 opdook in deze relatief goedkope actiefilm, geregisseerd door debutant Chad Stahelski, die tot dan bekendstond als één van de beste stuntcoördinators ter wereld. De verwachtingen waren niet hooggespannen, maar de film werd een fenomeen.