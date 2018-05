Iedereen tegen Kanker: de groene jongen in Frank Deboosere

Frank Deboosere «Met excuses, maar over die slotshow kan en mag ik nog niks prijsgeven. Buiten het feit dat ikzelf ook van de partij zal zijn, en dat we er wellicht de beelden te zien zullen krijgen van Wim De Vilder die voor het goede doel uit een vliegtuig springt. Daar kijk ik ontzettend naar uit, ook al omdat ik weet dat de arme man hoogtevrees heeft (lacht). Nu, Wim is dan nog een Bekende Vlaming – vreselijke term, trouwens – maar er zijn ook zoveel ‘gewone’ mensen die dit jaar hun steentje hebben bijgedragen aan de actie. Eén meneer is bijvoorbeeld een dag in een rokje naar kantoor gegaan om geld in te zamelen, en een andere heeft zich van top tot teen onthaard. ’t Is soms echt te gek om los te lopen.»

HUMO Hoe waren de reacties uit binnen- en buitenland op jouw stunt?