Seppe Nobels «Ik vond de deelnemers in dit eerste seizoen heel inventief: ze kwamen vaak aanzetten met verrassend goeie combinaties. Alleen werd er naar mijn zin wat te veel fruitsla gebruikt. Zeker zoete fruitsoorten als ananas en meloen hebben niks te zoeken in een hoofdgerecht. Je steekt toch ook geen vis of vlees in een dessert? Citrusvruchten of zure pruimen kunnen nog wel, maar ik zou eerder met groenten dan met fruit werken.»

HUMO Jij staat dan ook bekend als een ‘groentechef’.