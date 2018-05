'Carrie': één van de meest briljante Stephen Kingverfilmingen ooit

HORROR Nadat hij al een decennium lang aan de weg timmerde, brak regisseur Brian De Palma in 1976 door met deze verfilming van Stephen Kings debuutroman. Sissy Spacek speelt Carrie, een pubermeisje met telekinetische gaven, dat hevig gepest wordt op school en thuis onder de knoet leeft van haar psychopathisch-religieuze moeder (Piper Laurie). De finale, een briljant in beeld gebracht bloedbad op het schoolbal, werd terecht legendarisch. Veel meer dan een horrorfilm, is ‘Carrie’ ook gewoon een drama over een getormenteerde tiener. De Palma werd er vaak van beschuldigd een kille stilist te zijn, maar hier maakt hij – samen met Spacek, die heel doorleefd staat te acteren – van Carrie een oprecht ontroerend personage. De allereerste en nog altijd één van de beste Stephen Kingverfilmingen ooit.