Jens Lapidus: 'Een jonge advocaat moet zijn baard laten staan'

‘De eerste regel voor een advocaat is: wees loyaal tegenover je cliënt, en niet tegenover de waarheid.’ Het had de lijfspreuk van Donald Trumps advocatenteam kunnen zijn, maar het is het dilemma waarmee de succesvolle, jonge strafpleiter Frank Nordling worstelt in de nieuwe Zweeds-Deense misdaadreeks ‘The Lawyer’. Als kind verloor hij zijn ouders bij een bomaanslag, en wanneer hij te weten komt wie achter die misdaad zat, moet hij beslissen wat het belangrijkste is: wraak nemen of zijn cliënt beschermen.