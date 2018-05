'One Deadly Weekend in America': een emotionele aanklacht tegen vuurwapens

ACTUA Bij elke school shooting in de Verenigde Staten laait het debat over wapenbezit weer op, en even vaak gaat het daarna weer liggen, tot opnieuw iemand het vuur opent in een school. Tussen de mediagenieke schietpartijen door worden echter elke dag opnieuw talloze Amerikanen neergekogeld, meestal met fatale gevolgen. Die slachtoffers worden meestal weinig meer dan een statistiek. De tweedelige documentaire ‘One Deadly Weekend in America’ probeert een klein deel van die mensen toch een gezicht te geven, namelijk diegenen die om het leven kwamen door vuurwapengeweld tijdens een willekeurig gekozen weekend in juli 2015. In totaal zijn dat er 87 (!), of bijna vijf keer zoveel als bij de schietpartij in Florida afgelopen februari. Het zijn slachtoffers van bendegeweld of van uit de hand gelopen ruzies, maar ook van tragische ongelukken, en ze komen uit alle hoeken van het land. Een bijzonder harde en doeltreffende aanklacht tegen een probleem dat nooit een oplossing lijkt te krijgen