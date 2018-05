Barry Atsma, een Nederlander in Londen: 'Auditie doe je tegenwoordig gewoon thuis via je iPhone'

Een uiterst realistische dramaserie over een advocatenbureau dat lastige scheidingszaken afhandelt en de pr-schade voor de rich and famous zoveel mogelijk probeert te beperken: dat is ‘The Split’. De hoofdrollen in de nieuwe zesdelige BBC-reeks zijn voor Nicola Walker, Deborah Findlay en Stephen Mangan. En de Nederlandse acteur Barry Atsma, onlangs nog op Eén te zien in ‘Klem’.