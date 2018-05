Vanaf 22 mei op Proximus en Telenet

FILM De maker van ‘Sideways’ en ‘Nebraska’ maakt zijn humor graag zwart en de toekomst van zijn personages doorgaans niet erg rooskleurig. Payne komt bij momenten prekerig over met zijn boodschap over milieuproblemen en sociale ongelijkheid, maar de manier waarop hij Matt Damon tot een fractie van zichzelf reduceert, is vaak ronduit hilarisch. Zo wordt ‘Downsizing’ alsnog een kleine, menselijke komedie over het kleinmenselijke. (sdw)