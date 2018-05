'Patser': een visueel shot adrenaline met maatschappijkritiek

FILM Eentje dat met zijn op feiten gebaseerde fantasie over vier Antwerpse schoffies die een partij coke achteroverslaan (en al snel te maken krijgen met corrupte flikken en de mocromaffia) zelfs een streepje maatschappijkritiek verstopt in zijn flitsende neonverpakking. Subtiliteit is nooit de sterkste kant geweest van de vakbroeders en af en toe vertaalt zich dat in onvolwassen truken van de filmmakersfoor, maar even vaak zorgt de hyperkinetische aanpak voor visueel vuurwerk en diabolische dialogen. (sdw)