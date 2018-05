'Unbreakable Kimmy Schmidt' (seizoen 4) op Netflix

SERIE Het had een true crime-documentaire kunnen worden, maar Tina Fey en Robert Carlock (het dreamteam achter ‘30 Rock’) besloten om er een sitcom over trauma’s en vervreemding van te maken. Dat werkte. In het vierde en laatste seizoen volgen we Kimmy (Ellie Kemper), die met onbuigzaam optimisme door de Big Apple dartelt. Flamboyante roommate Titus Andromedon (Tituss Burgess), excentrieke huisbaas Lillian Kaushtupper (Carol Kane) en neurotische socialite Jacqueline White (Jane Krakowski) staan haar zo goed mogelijk bij. Het resultaat is een storm aan bizarre oneliners, absurde afdwalingen en complexe inside jokes die de serie moeilijk uit te leggen maken voor buitenstaanders. Wat precies het punt is dat de reeks wil maken. (aw)