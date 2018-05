'The Break with Michelle Wolf' op Netflix

SHOW Dat succes kwam er dankzij haar grappen over Donald Trumps woordvoerster Sarah Huckabee Sanders – die ze onder meer vergeleek met Aunt Lydia uit ‘The Handmaid’s Tale’ – en het daaropvolgende protest uit conservatieve hoek. Haar speech was niet alleen ongemeen grappig maar ook een perfect getimede reclamecampagne voor haar eigen Netflixshow ‘The Break’, een satirisch praatprogramma over de actualiteit met – zegt Wolf – ‘grappen waarvan mijn vroegere bazen zeiden dat ze niet mochten op tv’. (sw)