FILM In dit melodrama is zij een verwaarloosde vrouw die meer van het leven verlangt, en hij de strandmeester die haar dat graag wil geven. De insinuaties over vaders die wellustig naar hun eigen dochter kijken, had hij gezien zijn omstandigheden misschien beter achterwege gelaten, maar verder doet Allen wat alleen Allen kan: met spitse dialogen, theatrale decors en neurotische personages een even imaginair als geloofwaardig verleden kleurrijk tot leven brengen. (sdw)