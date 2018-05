'Arrested Development' (seizoen 5) op Netflix

SERIE Drie seizoenen lang – tussen 2003 en 2006 – was deze komische serie over de familie Bluth een doldwaze cocktail vol slapstick, politieke satire, woordspelletjes en grappen over bevroren bananen en incest. Tot tv-zender Fox genoeg had van de waanzin én de lage kijkcijfers. Omdat de reeks daarna maar fans bleef bijwinnen, bestelde Netflix in 2013 toch nog een vierde seizoen. En nu, nog eens vijf jaar later, is er seizoen vijf. Uitkijken is het vooral naar Jeffrey Tambor, die in februari ontslagen werd bij ‘Transparent’ wegens ‘seksueel wangedrag’ maar hier wel weer de rol van pater familias George Bluth senior heeft gekregen. Zijn zinnetje ‘No touching!’ zal wellicht nooit meer hetzelfde klinken. Nog dit voor de fans: van seizoen 4 is een nieuwe hergemonteerde versie uit, maar die is (net als de eerste drie seizoenen) voorlopig enkel te bekijken in de Engelstalige bibliotheek, zonder ondertitels. (sw)