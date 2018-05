Radiorechter Jan Nolf bemiddelt op Radio 2: 'Bij justitie botsen veel mensen op een muur'

HUMO Volgende week lost u een zaak op over een druk kruispunt in Dendermonde. Wat was het probleem?

jan NOLF «Het is een vierarmenkruispunt, met een vijfde arm: de privé-oprit van een hobbyboer. Sinds het kruispunt heraangelegd werd, moet die man achteruit de baan oprijden met zijn tractor of aanhangwagen. Zo komt hij pal op dat kruispunt terecht. Levensgevaarlijk! Die man is nooit gehoord over de inrichting van dat kruispunt. Ik breng hem samen met de verantwoordelijke schepen om een oplossing te zoeken.»