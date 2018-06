Hoe Kiribati in zee verdwijnt: 'De westerse onderzoekers maken zich zorgen terwijl de lokale bevolking bingo speelt'

In 2016 werkten Stef Ackx en Michael Dilissen voor ‘Iedereen beroemd’, en stuitten ze in hun zoektocht naar boeiende onderwerpen op Kiribati, een groepje eilanden in de Grote Oceaan dat volledig verzwolgen zal worden door de zee als gevolg van de klimaatverandering. Bij ‘Iedereen beroemd’ wilden ze er om budgettaire redenen niet naartoe, dus boekte het tweetal maar op eigen kosten een ticket om er de reportage te draaien die uiteindelijk in ‘Vranckx’ is beland.