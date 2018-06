In 2007 scoorde John Carney een verrassingshit(je) met ‘Once’, een vertederende, voor minder dan geen geld gedraaide romantische film over twee muzikale zielen die elkaar tegen het lijf lopen in Dublin. De film deed het zo goed dat Carney enkele jaren later nagenoeg hetzelfde kunstje nog eens mocht overdoen, maar dan met een groter budget en met Keira Knightley en Mark Ruffalo in de hoofdrollen.