Extra afleveringen van 'Het gezin': 'Zullen we doorrijden tot in Congo?'

Stefaan Ledeganck «Halverwege het seizoen stelden we plots vast dat we veel te veel materiaal hadden om in acht afleveringen te gieten. Het zou natuurlijk zonde geweest zijn om uit plaatsgebrek boeiende verhaallijnen overboord te moeten gooien, niet het minst voor de mensen die we gevolgd hadden. Zij waren ermee akkoord gegaan om maandenlang de klok rond gefilmd te worden in alle ruimtes van hun huis, behalve het toilet en in de meeste gevallen de slaapkamer. Hen achteraf moeten teleurstellen zou echt niet goed gevoeld hebben. We zijn dus bij de VRT gaan polsen of we geen twee extra afleveringen aan het eerste seizoen konden plakken. Dat bleek praktisch onmogelijk, daarom hebben ze ons in ruil deze drie afleveringen in mei en juni gegeven.»

HUMO Daarin volgen jullie niet alle acht gezinnen die eerder al geportretteerd werden. Noémie, het meisje dat op een longtransplantatie wachtte, is er niet meer bij.