Bill Hader in 'Barry': 'Ik speel een huurmoordenaar die acteur wil worden: het slaat nergens op, maar het is wel spannend'

Barry Berkman, een huurmoordenaar, moet voor een klus naar Los Angeles, waar hij ontdekt dat acteren zijn ware roeping is. De professionele killer wil ermee kappen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De plot klinkt als iets dat uit de kokers van de gebroeders Coen komt, maar ‘Barry’ is wel degelijk een uitstekende zwarte comedyreeks van Alec Berg – die zijn sporen heeft verdiend bij ‘Curb Your Enthusiasm’ en ‘Silicon Valley’ – en hoofdrolspeler Bill Hader, die u kent van leuks als ‘Tropic Thunder’, ‘Trainwreck’ en vooral van de in de VS legendarische komische show ‘Saturday Night Live’.