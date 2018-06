'The Fourth Estate': de wrevel tussen The New York Times en president Trump

Twaalf maanden na Trumps eedaflegging, begin februari 2017, had de prestigieuze krant 3,5 miljoen abonnees, meer dan het dubbele van eind 2015. Dat de Amerikaanse president The New York Times zo vaak ‘fake news’ noemt, legt de krant geen windeieren, maar de gespannen verstandhouding met Trump zorgt ook voor stress. Na de inauguratie ging een cameraploeg een jaar lang kamperen op de redacties in New York en in Washington om te registreren hoe journalisten, hoofdredactie en factcheckers omgaan met de nieuwe president en vooral met de niet-aflatende stroom relletjes, beledigende tweets en schandalen.