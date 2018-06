'Succession': de zoektocht naar een media-opvolger, doorspekt met satire

SERIE Deze nieuwe serie speelt zich in ieder geval wel af in een arena waar de goede verhalen voor het rapen liggen: de media. ‘Succession’ draait rond Logan Roy, een selfmademan die zijn mediabedrijf Waystar Royco heeft uitgebouwd tot het vijfde grootste in de wereld. Op zijn 80ste is de CEO echter niet meer zo kwiek als vroeger, en als zijn beslissingen negatief beginnen af te stralen op Waystar, azen de vier kinderen op zijn stoel. Afgaand op de trailer wordt ‘Succession’ geen bloedserieuze reeks, maar een flitsende satire op de mediawereld, met snel pratende, gevatte personages en verwijzingen naar de actualiteit. Fans van ‘The Newsroom’ weten dus waarheen. (sw)