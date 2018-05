'The Disaster Artist': een fantastische film over... de slechtste film ooit

Over wat de beste film aller tijden is, zal nog eeuwenlang discussie bestaan, maar de slechtste staat op naam van Tommy Wiseau en heet ‘The Room’.

Vanaf 31 mei op Proximus en Telenet

FILM Die nagenoeg onbegrijpelijke cultfilm over een bankier die bedrogen wordt door zijn vriendin, bleek lamentabel genoeg om de aandacht te trekken van James Franco. Die mat zich een zwarte pruik aan en kroop in de pokdalige huid van Wiseau voor een eigenzinnige making-of. Franco brengt diens potsierlijke passieproject – van de onhandige seksscènes tot de discussies over wie welk toilet mag gebruiken – griezelig accuraat tot leven en verliest zichzelf volledig in de rol van de megalomane regisseur. Die geloofde oprecht dat het minutenlang in beeld brengen van zijn eigen blote billetjes de enige manier was om zijn film aan de man te brengen. (sdw)