'C.B. Strike': de privédetectiveserie uit de pen van J.K. Rowling

SERIE Deze spionagereeks grijpt namelijk terug naar de thrillers die Rowling schreef onder het pseudoniem Robert Galbraith, over ex-elitesoldaat Cormoran Strike, die als privédetective gaat werken. De drie Strike-boeken die al verschenen zijn, heeft de BBC in zeven afleveringen gegoten, en toen die vorig jaar in Groot-Brittannië op tv kwamen, waren de reacties redelijk enthousiast. Nu HBO de reeks in de VS uitzendt, komt ze ook bij ons op Play More. Voorlopig is er nog geen vervolg gepland: de makers wachten tot Rowling nog eens in haar pen kruipt. (sw)