'Explained': expertise over uiteenlopende onderwerpen binnen de 18 minuten

SERIE Dat concept mag het bedrijf nu doortrekken op Netflix in ‘Explained’, een serie waarin elke week één onderwerp aan bod komt. De filmpjes duren langer – elke aflevering klokt af rond de 18 minuten – maar de thema’s zijn even divers als op de site. In de eerste weken zijn bijvoorbeeld de ethische vragen over DNA-onderzoek, de voor- en nadelen van het concept monogamie en – in veruit de beste aflevering – de inkomenskloof tussen blank en zwart in de VS gepasseerd. Ideaal als u op een volgende cocktailparty interessant uit de hoek wilt komen!