Game of Phones: 'Zelfs een amateur kan álles over iemand te weten komen'

Geen actueler onderwerp dan ons smartphonegebruik en de gegevens die we al tokkelend over onszelf vrijgeven. Dus maakt VPRO zondag het hele zendschema vrij voor een zich als uitermate boeiend aankondigende thema-avond, onder de titel ‘Game of Phones’. In de docu ‘I Accept’ stelt de jonge Nederlandse regisseur en researcher Anthony van der Meer zich de vraag waar we nu precies ‘ja’ op zeggen als we een app installeren. En wat de bedrijven achter die apps zoal met onze gegevens kunnen aanvangen.