In 2016 leverde Ryan Murphy (‘Nip/Tuck’, ‘Glee’, ‘American Horror Story’) één van de beste reeksen van het jaar af met ‘The People v. O.J. Simpson’, een tiendelige serie over de ex-footballspeler die in 1995 terechtstond voor de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. In de opvolger richt Murphy zijn lens op een andere veelbesproken moord uit de jaren 90: die op Gianni Versace. De Italiaanse modeontwerper werd in de ochtend van 15 juli 1997 op de trappen van zijn landgoed in Miami Beach neergekogeld door Andrew Cunanan, een voortvluchtige crimineel die eerder al vier andere slachtoffers had gemaakt.