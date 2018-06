'Instant Dreams': de aanhoudende magie van polaroid

TECHNOLOGIE Toen Polaroid in 2008 aankondigde dat het zou stoppen met de productie van zijn ‘instant films’, was het bedrijf het zoveelste slachtoffer van de disruptie door het internet. Maar het idee achter de polaroid – een foto nemen en die meteen kunnen bekijken in een tastbare versie – bleek ook in digitale tijden aantrekkelijk genoeg om te overleven. Kijk maar naar het succes van instantcamera’s de afgelopen jaren, waarmee je een foto kunt afdrukken in zakformaat – inclusief de typische witte kader van vroeger. De Nederlandse documentaire ‘Instant Dreams’ gaat over die aanhoudende magie van de polaroid en volgt enkele mensen die nog steeds gefascineerd zijn door de originele camera’s. Zoals een ex-medewerker van Polaroid die de oude techniek nieuw leven probeert in te blazen, of een Duitse kunstenares die in de Amerikaanse woestijn met de laatste rolletjes films aan de slag is.