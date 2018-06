'The Staircase' op Netflix

De moord waarover ze het heeft, is die op Kathleen Peterson in 2001. Op 9 december kregen de hulpdiensten van North Carolina telefoon van haar man Michael, die Kathleen naar eigen zeggen levenloos had gevonden onderaan de trap van hun huis. De onderzoekers meenden evenwel dat haar verwondingen niet waren veroorzaakt door een val, en Michael kreeg levenslang. De Franse regisseur Jean-Xavier de Lestrade maakte de bejubelde true crime-reeks ‘The Staircase’ over het proces. Negen jaar later filmde de Lestrade een opvolger, toen bleek dat onderzoekers geknoeid hadden en Michael vrijkwam in afwachting van een nieuw proces. Dat is er nooit gekomen, maar in deze nieuwe reeks blikt de Lestrade nog een – laatste? – keer terug, nu ook met Michael Peterson zelf.