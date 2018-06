Patton Oswald: 'Deze reeks ziet eruit alsof ze stinkt, en dat bedoel ik als een compliment'

Misschien wel de weirdste en meest over the top tv-reeks van het moment: ‘Happy!’, een donkere komedie over de aan lager wal geraakte ex-flik Nick Sax (Christopher Meloni) die als huurmoordenaar aan de slag is om zijn drugs- en alcoholverslaving te bekostigen. Nog niet gek genoeg? Na een stevige hartaanval wordt Sax vergezeld door een bijna irritant vrolijke eenhoorn Happy (stem van komiek Patton Oswalt) die alleen hij kan zien. En er loopt ook een creepy kerstman rond die het op een jong meisje heeft gemunt. We zeiden het al: weird.