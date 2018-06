'Fauda' (seizoen 2) op Netflix

SERIE Wat ‘Fauda’ in deze tijden wel extra bekijkenswaardig maakt, is dat de schrijvers beide kanten van het conflict genuanceerd in beeld proberen te brengen. Het verhaal gaat over hoe Israëlische geheim agenten aanslagen proberen te voorkomen door te infiltreren in terroristische cellen. Het tweede seizoen draait vooral rond de klopjacht op een Palestijns kopstuk dat dood werd gewaand. Maar tussen alle spanning en geweld door gaat ‘Fauda’ dieper in op de onevenwichtige machtsverhoudingen, de precaire levensomstandigheden op de Westelijke Jordaanoever en zelfs de beweegredenen van de aanslagplegers. Een krachttoer en bovendien verslavende tv.