De documentaires die u deze week graag informeren (van 8 tot 14 juni)

The Real Camilla

NPO 2, zat. 9 juni, 19.35

ROYALTY Speciaal voor wie een paar weken na het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle afkickverschijnselen vertoont, is er deze docu. Centrale gast is Camilla Parker Bowles, die gevolgd wordt tijdens haar 70ste levensjaar.

Germaine Bloody Greer

BBC 2, zat. 9 juni, 22.00

ACTUA Bijna 40 jaar geleden verscheen ‘The Female Eunuch’, een boek waarmee Germaine Greer de basis van het moderne feminisme legde. De BBC en de schrijfster blikken samen terug op haar carrière en kijken naar de vrouwenbeweging vandaag.

1945 – The Savage Peace

Canvas, din. 12 juni, 21.15

OORLOG Vooral in Oost-Europa waren de wraakacties tegen de Duitse bevolking na het einde van de Tweede Wereldoorlog bloederig en gruwelijk. ‘The Savage Peace’ belicht een verhaal van verliezers dat zelden wordt verteld.

Hazard / Benteke

La Une, woe. 13 juni, 20.25

SPORT Ook hier valt niet te ontkomen aan het nakende WK. Wie na de reportages van Ruben Van Gucht en Gilles De Bilde op Eén en VTM nog tijd over heeft, kan deze documentaire bekijken, die boezemvrienden Eden Hazard en Christian Benteke volgt.

Ultra’s van Egypte

NPO 2, woe. 13 juni, 22.55

ACTUA Nog meer voetbal maar dan zijdelings, in deze film over enkele supporters van de Egyptische club Al Ahly SC, die in 2007 de groep ‘Ultras Ahlawy’ vormden en in 2011 een belangrijke rol speelden in de opstand tegen Mubarak.