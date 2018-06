Humo selecteert de films van de week (van 8 tot 14 juni)

VIJF, VRIJDAG 8 JUNI, 20.35

DRAMA Kevin Costner speelt de bodyguard van popster Whitney Houston in dit o zo foute maar o zo vermakelijke relikwie uit de jaren 90. De film voelt aan als één lange videoclip voor Houstons liedjes, maar dan wel één met vaart en charme. De soundtrack – I will always looooove you – werd onsterfelijk.

VTM, VRIJDAG 8 JUNI, 22.55

AVONTUUR Remake van de komedie met Danny Kaye uit 1947, over een onhandige, dagdromende fotoredacteur van Life Magazine (Ben Stiller) die op wereldreis trekt. De boodschap is wat melig – lééf je leven! – maar de film heeft een groot hart en prachtige beelden.

VTM, ZATERDAG 9 JUNI, 15.00

AVONTUUR Deze avonturenfilm was de eerste grote hit van Robert Zemeckis (‘Back to the Future’). Kathleen Turner is een schrijfster van flutromannetjes wier zus wordt ontvoerd in Colombia. Samen met avonturier Michael Douglas (in Indiana Jones-modus) trekt ze eropuit om haar te redden. Luchtig, kleurrijk en geestig.

VITAYA, ZATERDAG 9 JUNI, 20.25

KOMEDIE De grote doorbraak van Ellen Page, die een tienermeisje speelt dat ongewenst zwanger raakt. Geen schijn-heilige levenslessen of overdreven dramatiek, maar wel vlijmscherpe dialogen en verrassend geloofwaardige personages. J.K. Simmons steelt de show als Juno’s onverstoorbare vader.

CAZ, ZATERDAG 9 JUNI, 20.40

DRAMA Angelina Jolie verfilmt het waargebeurde verhaal van de Amerikaanse vliegenier Louis Zamperini, die na een crash anderhalve maand op zee dobbert en wordt gevangengenomen door de Japanners. Hoewel Jolie de heroïsche pathetiek niet kan vermijden, heeft ze veel geluk met Jack O’Connell, die sterk acteert.

CANVAS, ZATERDAG 9 JUNI, 22.20

DRAMA Menselijk portret van een koppel dat probeert om de dood van hun kind te verwerken. De film is een tweeluik: in ‘Her’ (dit deel) zie je het verhaal vanuit het perspectief van de vrouw, in ‘Him’ vanuit dat van de man. Jessica Chastain en James McAvoy acteren verbluffend.

CAZ, MAANDAG 11 JUNI, 20.50

OORLOG Jake Gyllenhaal speelde één van zijn eerste volwassen rollen in dit drama van Sam Mendes, over de verveling waarmee de soldaten te kampen hadden tijdens de Eerste Golfoorlog. Een intelligent scenario, waarin oorlog gelinkt wordt aan verknipte mannelijkheid, en schitterend camerawerk van Roger Deakins.

Q2, DINSDAG 12 JUNI, 20.50

OORLOG Tankcommandant ‘Wardaddy’ (Brad Pitt) en zijn bemanning rijden door een verwoest Europa in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Knap, maar erg fatalistisch drama, dat zich soms iets té veel wentelt in de miserie. Wel in orde: de fenomenale actiescènes en een verrassende Shia LaBeouf.

VIJF, DONDERDAG 14 JUNI, 20.35

KOMEDIE Een pr-agent (Billy Crystal) moet proberen geheim te houden dat twee filmsterren (John Cusack en Catherine Zeta-Jones) niet langer een koppel vormen. Hollywood lacht hier zeer mild met zichzelf: de scherpte van pakweg ‘The Player’ is ver te zoeken, maar desalniettemin valt er af en toe wel wat te lachen.

CAZ, DONDERDAG 14 JUNI, 20.50

DRAMA Na ‘Pulp Fiction’ nam Quentin Tarantino gas terug en maakte hij zijn meest bedaarde film ooit, over een stewardess (Pam Grier) die geld smokkelt voor een wapenhandelaar (Samuel L. Jackson). De relatieve rustigheid maakt het scenario veel gevoeliger en authentieker dan we gewend zijn van Tarantino.