Vanavond op Q2: de laatste aflevering van het zevende en laatste seizoen van 'New Girl'

Zooey Deschanel (Jess) « Ik was heel, héél blij dat we uiteindelijk toch nog een zevende seizoen uit de brand hebben weten te slepen. Op zich hadden we wel kunnen stoppen na het zesde: ik denk niet dat de kijkers zich bekocht zouden hebben gevoeld. Maar voor ons als acteurs voelde dit veel beter. Nu was het tenminste voor iedereen helemaal duidelijk dat dit het einde was: zo konden we allemaal op een mooie manier afscheid nemen van het personage waar we na al die jaren zo’n beetje mee vergroeid waren.»

HUMO Hoe was de laatste opnamedag?