'A Bigger Splash': een zwoele remake van de cultfilm uit 1973

DRAMA Daarmee doe je de film oneer aan, want hoewel hij niet echt lang blijft hangen, is het wel een zwoel, zonovergoten romantisch drama waarin je de zonnecrème én de onderdrukte seksuele spanningen bijna kunt ruiken. Tilda Swinton, een rockzangeres die haar stem kwijt is, brengt de zomer door in een vakantiehuis in Italië, samen met haar toyboy Matthias Schoenaerts. Plots staat haar oude vriend, de geflipte producent Ralph Fiennes voor de deur met zijn dochter (Dakota Johnson) en de gevolgen zijn niet te overzien.