Ferry Corsten «Ik ben al vier of vijf keer op een Groove Cruise geweest. De sfeer is er altijd heel gezellig, omdat iedereen van hetzelfde idee doordrongen is: ‘We gaan met z’n allen 72 uur lang feestvieren.’ Anders dan op een gewoon festival kun je niet naar huis wanneer je er even geen zin meer in hebt: je zit vast op dat cruiseschip – met elkaar opgescheept, om dat woord maar eventjes letterlijk te gebruiken – en dat schept een band.»

HUMO Zeker wanneer je ABC-avonden organiseert.