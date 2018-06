'The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years': een steeds luider gillend publiek

MUZIEK ‘Het christendom zal verdwijnen, zoveel is duidelijk. Wij zijn nu al populairder dan Jezus.’ Dat zei John Lennon in 1966 tijdens een lang interview met de Britse krant London Evening Standard. Bij de verschijning, op 4 maart 1966, struikelde niemand over die quote maar toen een Amerikaans tijdschrift het interview eind juli overnam, vlak voor de start van de tournee van de Beatles in de VS, gingen de poppen aan het dansen. Dj’s van christelijke radiostations stopten met hun muziek te draaien, optredens werden verstoord door de Ku Klux Klan en Lennon en co. kregen doodsbedreigingen. George Harrison was zo ontdaan dat hij bijna uit de groep stapte. De controverse was voor de Beatles de druppel die de emmer deed overlopen: na enkele jaren bijna onafgebroken touren beslisten ze om het podium vaarwel te zeggen en in de studio te gaan kamperen. De documentaire ‘Eight Days a Week’, van regisseur Ron Howard, schetst een mooi beeld van drie dolle jaren, tussen 1963 en 1966, waarin de Beatles 250 optredens gaven, voor een steeds luider gillend publiek.