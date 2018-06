Jeffrey Wright: 'Een verwarde robot spelen is makkelijker als je de plot zelf niet helemaal begrijpt'

Jeffrey Wright (lacht) «’Westworld’ is een serie waar je de hele tijd je verstand moet bijhouden, maar dat is net goed. De makers, Jonathan Nolan en Lisa Joy, zijn niet bang voor de Grote Vragen. Eén in het bijzonder hield me zelfs al een tijdje bezig: technologie gaat met rasse schreden vooruit, maar wat zijn de intenties van de bedrijven die erachter zitten? Want men denkt altijd eerst aan winst. Kijk maar naar het privacyschandaal rond Facebook: waarvoor gebruiken ze die data? Zo zijn wij in seizoen twee ook op zoek naar het antwoord op een belangrijke vraag: wat is het échte doel van Westworld? Ik denk dat iedereen ondertussen wel doorheeft dat het niet zomaar een pretpark is.»