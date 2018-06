De documentaires die u deze week graag informeren (van 15 tot 21 juni)

The other side of the Wall

Canvas, zon. 17 juni, 22.10

ACTUA Het immigratiebeleid van de VS krijgt de meeste aandacht, maar ook Mexico pakt vluchtelingen hard aan. Zoals Ale (18) en Rocio (13) uit Honduras, die moeten zorgen voor hun jongere broer en zus, en moeten beslissen of ze de oversteek naar de VS wagen.

Onze man in Teheran

Canvas, maa. 18 juni, 20.30

ACTUA Eerder al te zien op NPO, nu ook bij Canvas: het tweede seizoen van de reportagereeks waarin correspondent Thomas Erdbrink, die al zestien jaar in Iran woont en werkt, nagaat hoe het land van de ayatollahs de afgelopen jaren is veranderd.

Charles Lindbergh in Color

Canvas, din. 19 juni, 21.15

GESCHIEDENIS Portret van de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles Lindbergh, die in 1927 als eerste solo van New York naar Parijs vloog. Die vlucht met zijn vliegtuig ‘Spirit of St. Louis’ maakte hem wereldberoemd. Hij won er een prijs van 25.000 dollar mee.

Publiek geheim

Canvas, din. 19 juni, 22.10

GESCHIEDENIS Herhaling van de uitstekende docureeks waarin Sven Speybrouck op zoek gaat naar plekken in België met een bijzonder verhaal. In de eerste aflevering zijn dat de meerpalen van de boten van de Red Star Line in Antwerpen, vanwaar duizenden Belgen naar Amerika vertrokken.

Mad about Elvis

BBC 2, woe. 20 juni, 20.30

MUZIEK Elvis leeft en nergens meer dan in Porthcawl, een dorpje in Wales. Daar vindt elk jaar in september een groot Elvis-festival plaats, waar 35.000 mensen op afkomen, velen van hen verkleed als de King. Een ploeg van de BBC trok vorig jaar ook een glitterkostuum aan.