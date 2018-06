'November 13' op Netflix

DOCU De Eagles of Death Metal staan in de concertzaal Bataclan, Frankrijk en Duitsland spelen een vriendschappelijke voetbalinterland in het Stade de France voor tachtigduizend toeschouwers. Daar is om 21.20 uur net buiten de poorten een eerste explosie te horen. In het centrum van de stad worden geweren leeggeschoten in drukke cafés en restaurants. Een bord met daarop de aankondiging van het dagelijkse happy hour ligt besmeurd met bloed op de stoep. Om de twee seconden gaat de telefoon bij de noodcentrale. En dan moeten de terroristen nog in de Bataclan arriveren. Oud-president François Hollande vertelt in de docu hoe radeloos hij zich die avond voelde: ‘Wanneer komt er een einde aan? Vanavond? Morgen? Overmorgen?’ Er kwamen 130 mensen om het leven, honderden anderen raakten gewond. Op de vraag van Hollande hebben we nog steeds geen antwoord.