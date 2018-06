'Charlie en Hannah Gaan Uit': een debuutfilm vol cinefiele verwijzingen

FILM De debuutfilm van de scenarist van ‘Smoorverliefd’ en ‘Sprakeloos’ bulkt van de cinefiele verwijzingen. In de handen van een minder getalenteerde filmmaker zou zoiets al snel tot een saaie ‘raad het plaatje’-prent voor filmnerds hebben geleid, maar Scholiers’ kleurrijke zwart-witfilm over de nachtelijke avonturen van hartsvriendinnen Charlie en Hannah is een uiterst inventieve en surrealistische romcom. Mét vliegende ananassen en vrouwenborsten die praten met de stemmen van Michael Pas en Axel Daeseleire.