'Black Panther': het Afro-Amerikaanse symbool van trots

FILM Dus mogen we over een dubbele mijlpaal spreken: niet alleen is ‘Black Panther’ de succesvolste comicbookverfilming aller tijden, het is ook de eerste Marvel-film met een zwarte superheld in de hoofdrol. De Black Panther is veel méér dan een bad ass Avenger. In een tijd waarin zwarten nog steeds worden onderdrukt, vormt hij voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap een symbool van trots, hoop en verdraagzaamheid. Dat ‘Black Panther’ in alle andere opzichten nauwelijks verschilt van andere superheldenfilms, vormt slechts een bleek voetnootje in de geschiedenis.