FILM Sinds Dakota Fanning meerderjarig is, liet ze zich opmerken als een geradicaliseerde Ierse in ‘American Pastoral’ (2016) en op Netflix is ze te zien in de donkere misdaadreeks ‘The Alienist’. De film waarmee ze in 2014 de stap naar volwassenheid zette, is daar nu ook te bekijken: ‘Effie Gray’, een ingetogen kostuumdrama naar een scenario van Emma Thompson, over de vrouw die als muze diende voor de helft van de victoriaanse intelligentsia.