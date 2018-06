DRAMA Een waardig einde van zijn carrière lijkt voor de 82-jarige Woody Allen steeds onwaarschijnlijker. Daarvoor is de kwaliteit van zijn films te wisselvallig en het schandaalsfeertje rond zijn privéleven helpt ook al niet. Heel af en toe slaat hij wel nog eens een homerun en herinnert hij ons eraan waarom zijn naam ooit zoveel betekende. De laatste keer was in 2013 met ‘Blue Jasmine’, waarin Cate Blanchett een socialite speelt die al haar geld verliest nadat haar man wordt gearresteerd voor fraude. Berooid trekt ze in bij haar zus (Sally Hawkins) en haar working class echtgenoot (Bobby Cannavale). De mix van humor en tragedie is perfect afgemeten, de personages zijn authentiek en Blanchett vertolkt haar hoofdrol fenomenaal – ze kreeg er dan ook een Oscar voor. De eindscène is ronduit onvergetelijk en dán besef je: daarom is Woody Allen nog altijd, ondanks alles, Woody Allen.