Michel Wuyts: 'Zonder José De Cauwer gaat het BK niet door'

In alle voetbalgekte zou men bijna over het hoofd zien dat er zondag ook een BK wielrennen te verrijden valt. Twéé Belgische kampioenschappen zelfs: drieënhalf uur voor Gilbert en co. aan hun dertien toertjes rond Binche beginnen, komen de vrouwen al aan de bak. Om kwart voor acht, begot: men zou van een belediging voor het vrouwenwielrennen kunnen gewagen, en dat doen we dan ook.