'The Fourth Estate': Trump en de afkoopaffaire met pornoster Stormy Daniels

ACTUA De laatste aflevering beslaat de periode van Kerstmis 2017 tot nu, met aandacht voor het onder stoom rakende Rusland-onderzoek – wat John Oliver ‘Stupid Watergate’ noemt – en de afkoopaffaire met pornoster Stormy Daniels. Er valt in deze finale hartelijk te lachen – denk aan de scène waarin een homoseksuele reporter een interview probeert af te nemen van een aartsconservatieve, bier drinkende aanhanger van de op tienermeisjes geilende politicus Roy Moore uit Alabama, waarbij de aanhanger het voortdurend heeft over godslasterende gays die ‘doen alsof ze getrouwd zijn’ – maar het einde is een domper. Benieuwd of er ooit een tweede seizoen komt, waarin we kunnen volgen hoe Trump afgezet wordt.